"عقبال الفيلم الـ 100".. خالد النبوي يهنئ نجله على فيلم "الحريفة 2"

الفجر الفني
بوابة الفجر

دعم النجم خالد النبوي ابنه نور النبوي، قبل العرض الخاص للجزء الثاني من فيلمه “الحريفة” الريمونتادا، والمقرر طرحه في السينمات المصرية غدًا 4 ديسمبر، و5 ديسمبر في دور العرض العربية.

 

وأرسل خالد النبوي ورود ورسالة بخط يده يهنئ فيها نجله على عرض الفيلم، وقام نور النبوي بنشر الرسالة عبر خاصية “ستوري” إنستجرام قائلًا: “نور حبيبي مبروك «الحريفة 2».. عقبال الفيلم الـ 100 في مشوار حلو”.

وظهر في الإعلان التشويقي دخول الحريفة للجامعة لأول مرة، وانبهارهم بما داخلها، وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود «حريفة جدد» داخل الفريق، سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

 

فيلم "الحريفة 2" تحت اسم الريمونتادا من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

 

تفاصيل فيلم "الحريفة"

 


تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة " الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".

 

أبطال فيلم “الحريفة”



يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة في أولى تجاربه السينمائية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision. 

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