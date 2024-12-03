"سنها عشرون عاما" وفاه فتاه إثر اصطدام قطار بها بمزلقان صدفا فى أسيوط

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جثة
جثة

 

 

 

لقيت فتاه مصرعها مساء اليوم الثلاثاء إثر اصطدام قطار بها بمزلقان محطة صدفا بمحافظة أسيوط 

 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوفاه فتاه إثر اصطدام قطار بها بمزلقان محطة صدفا 

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة صدفا وسيارة الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص وفاه فتاه 20  عاما إثر اصطدام قطار بها بمزلقان محطة صدفا 

 

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزى تحت تصرف النيابة العامة

 

 وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

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