إصابة شخص إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى وموتوسيكل عند كوبري بني حسين فى أسيوط

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سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

 

 

 

إصيب شخص مساء اليوم الثلاثاء إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى وموتوسيكل عند كوبرى بنى حسين بمركز أسيوط بمحافظة أسيوط 

 

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث تصادم بين سيارة ملاكى وموتوسيكل عند كوبرى بنى حسين بمركز أسيوط 

 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة أسيوط وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث تصادم بين سيارة ملاكى وموتوسيكل عند كوبرى بنى حسين بمركز أسيوط 

 

واسفر الحادث عن إصابة شخص وتم نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي بجامعة أسيوط لتلقى العلاج 

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

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