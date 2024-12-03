يعاني الكثير من الناس من اضطرابات النوم والقلق أثناء النوم وعدم النوم بشكل كافي والاستيقاظ في فترات متقطعة من وقت النوم كما يعاني العديد من الأفراد من صعوبة البدء في النوم والسهر لفترات طويلة دون إيجاد حل للنوم الطبيعي مثل الجميع هل تعاني من اضطرابات النوم إليك الحل.

تعرف على اسباب حدوث اضطرابات في النوم

حيث تعد تلك الاضطرابات في النوم بسبب تغيرات في الروتين اليومي المعتاد عليه أو مشاكل صحيه في الجسد تسبب الأرق والنوم المتقطع وفي تلك الحالة يجب استشارة طبيب لأن الوضع ناجم من مشكلة صحية أخطر من قلة النوم بسبب تغير في مواعيد النوم والاستيقاظ.

اضطراب النوم

تعرف على طرق علاج الأرق المزمن والتخلص منه

بالإضافة إلى وجود نوعان من الأرق والنوع الأول يكون أرق بسيط يتم السيطرة عليه من قبل أدوية مخصصة يكتبها الطبيب المعالج والنوع الثاني يكون الأرق المزمن الذي يستمر مع الشخص لفترات طويلة وفي ذلك الوضع لا يكتفي بالعلاج الدوائي فقط إذا لم يأتي بنتيجة كما يمكن ان يتم علاج الأرق المزمن عم طريق العلاج السلوكي أو عمل بعض النصائح والإرشادات التي من الممكن ان تساهم في تقليل نسبة الأرق المزمن ويكون العلاج من ضمن الإرشادات والنصائح من خلال إجراء بعد العادات والتغيرات في الروتين المعتاد عليه في الصباح الباكر ومن تلك النصائح:

. ان يستخدم الفرد فراش مريح ووسادة مريحة وناعمة

. أيضًا تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم مباشرةً أو تواجده من الأساس في غرف النوم اثناء الليل

. وتحديد موعد نوم ثابت والالتزام به لمدة معينة حتى يصبح روتين يومي

. ترويض النفس على اخذ قسطًا من النوم لعدد ساعات معينة والالتزام به حتى وإن لم تتمكن من النوم لكن لا بد من الالتزام وإجبار النفس على النوم في ذلك الوقت المحدد

. كما لا بد من تهيئة الفرد على النوم وعمل أجواء مناسبة تساهم في الاسترخاء.

هل النظام الغذائي المتبع يؤثر في اضطرابات النوم

بالإضافة إلى مساهمة العادات الغذائية والنظام الغذائي المتبع في تقليل الأرق المزمن واضطرابات النوم حيث:

. لا بد أن تبتعد عن الذهاب إلي غرفة النوم وانت تشعر بالجوع حيث يجعلك الشعور بالجوع غير مهيئ للنوم

. وأيضًا لا بد من تناول اخر وجبة قبل معاد النوم بنحو ساعتين أو ثلاث ساعات

. ويفضل أن تتبع نظام غذائي صحي لأنه يساهم في حل العديد من المشكلات الجسدية والنفسية أيضًا ويعزز الصحة العامة لجسم الفرد.

قلة النوم

إذا شعرت بتلك الأعراض قم باستشارة طبيب نفسي

وإذا شعرت بأن اضطرابات القلق زادت عن الحد واصبحت تؤثر على حياتك بشكل كبير لا بد من الذهاب إلى طبيب نفسي وأخذ استشارة الطبيب المعالج حيث من المتوقع أن يكون عند الفرد الذي تزداد عنده نسبة اضطرابات النوم من امراض نفسية تجعله لا يستطيع النوم بشكل طبيعي مثل:

. مرض القلق النفسي

بالإضافة إلى إماكنية علاج اضطرابات النوم من خلال العلاج السلوكي الذي يرصد السلوكيات الخاطئة في النوم والتي تزيد من اضطرابات النوم ويقوم بتحويلها إلى عادات صحية بالتدريج.