عاجل.. تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة ساسولو في كأس إيطاليا

أعلن باولو فونسيكا، المدير الفني لنادي ميلان، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ساسولو في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس إيطاليا 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ميلان وساسولو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة ساسولو في كأس إيطاليا

حراسة المرمى: ماركو سبورتيلو.

خط الدفاع: دافيد كالابريا، فيكايو توموري، ستراهينيا بافلوفيتش، فيليبو تيراتشيانو

خط الوسط: يوسف فوفانا، تيجاني راينديرز، روبن لوفتوس تشيك.

خط الهجوم: صامويل تشوكويزري، تامي أبراهام، رافائيل لياو.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد ساسولو في كأس إيطاليا

يمكنكم مشاهدة مباراة ميلان ضد ساسولو مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس إيطاليا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD، بتعليق المعلق حازم عبد السلام.