عاجل.. تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة ساسولو في كأس إيطاليا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن باولو فونسيكا، المدير الفني لنادي ميلان، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ساسولو في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس إيطاليا 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ميلان وساسولو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

txt

صالات الإسماعيلي يفوز على المدينة المنورة بثلاثية في الدوري

txt

الإسماعيلي ينجح في تخفيض عقوبة بن خماسة

تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة ساسولو في كأس إيطاليا

حراسة المرمى: ماركو سبورتيلو.

خط الدفاع: دافيد كالابريا، فيكايو توموري، ستراهينيا بافلوفيتش، فيليبو تيراتشيانو

خط الوسط: يوسف فوفانا، تيجاني راينديرز، روبن لوفتوس تشيك.

خط الهجوم: صامويل تشوكويزري، تامي أبراهام، رافائيل لياو.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد ساسولو في كأس إيطاليا

يمكنكم مشاهدة مباراة ميلان ضد ساسولو مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس إيطاليا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD، بتعليق المعلق حازم عبد السلام.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان تشكيل ميلان الرسمي كأس ايطاليا 2024
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الهلال والغرافة اليوم في دوري أبطال آسيا 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال ضد الغرافة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال آسيا 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × الغرافة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال آسيا 2024

الآن.. شاهد مباراة الهلال والغرافة بث مباشر مجانا.. مباراة الهلال 🇸🇦 و🇶🇦 الغرافة | دوري أبطال آسيا 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الهلال والغرافة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال آسيا 2024

عاجل- كوريا الجنوبية على شفا أزمة سياسية.. تعرف على أسباب فرض الأحكام العرفية في البلاد

جالاتا سراي يرغب في التخلص من لاعبه المغربي

بعد سرقة 50 ألف جنيه إسترليني.. تحذير شديد اللهجة من مفيدة شيحة من عمليات الاحتيال الإلكتروني