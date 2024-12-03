أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري بلاك بولز الموزمبيقي بالجولة الثانية من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

طاقم تحكيم نيجيري بقيادة جوزيف أوجابور لمباراة بلاك بولز والمصري بالكونفيدرالية

وتقام هذه المباراة على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجاري.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة نيجيريا حكم الساحة " جوزيف أوجابور "، ومعه مساعد الحكم الأول " عبد المجيد أولايدي "، ومساعد الحكم الثاني "محمد يعقوبو "، فيما يقوم " أبو بكر عبد الله "بمهام الحكم الرابع.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري و بلاك بولز الموزمبيقي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.