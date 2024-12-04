“الأوروبي للدارسات”: كل المقاربات الأن بعيدة عن انضمام أوكرانيا للناتو

قال الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي للدرسات، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» وإدارة بايدن، يعتبران روسيا والصين، من الأطراف السياسية التي تعمل على تفكيك الناتو وإضعافه.

وأضاف “محمد” خلال مداخلة بقناة “القاهرة الإخبارية”، أن موقف أوروبا واضح بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو في الوقت الحاضر، إذ أن الأوروبيين يرفضون انضمامها خاصة تركيا وألمانيا ودول أوروبا الشرقية.

وأوضح رئيس المركز الأوروبي للدراسات، أنه في أي مقترحات أو مخرجات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، لن يطالب الناتو بانضمام كييف كليًا أو إعطائها عضوية كاملة في الحلف.

وأكد أنه في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب سيكون من الصعب انضمام أوكرانيا إلى الناتو، أو غيرها من الدول تخوض حرب.

ولفت إلى أنه في حال انضمت أوكرانيا إلى الناتو في الوقت الراهن، سيجعل ذلك الحلف في مواجهة مباشرة مع الروس، لا سيما وأن البند الخامس في الناتو ينص على الدفاع المشترك عن أي دولة في الحلف حال خاضت حرب.