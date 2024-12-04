أستاذ قانون دولي: المحكمة الجنائية الدولية هيئة مستقلة ومحايدة

توك شو
المحكمة الجنائية
المحكمة الجنائية الدولية

أوضح أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، أن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، تهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية الدولية دون أي تأثيرات خارجية. 

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المحكمة الجنائية الدولية تؤكد على استمرار تحقيقاتها في الجرائم ضد الإنسانية دون تراجع

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وكشف" سلامه " خلال مداخله هاتفية مع برنامج " 90 دقيقة" المذاع عبر فضائية " المحور" اليوم الثلاثاء، عن تأثير بعض الدول الأعضاء في المحكمة،  مشيرًا إلى أن 124 دولة عضو في المحكمة، ومن بينها دول كبرى مثل فرنسا والمجر والأرجنتين، تتبنى مواقف متناقضة بشأن القضايا المرفوعة ضد المسؤولين الإسرائيليين.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتين بالقبض في مايو الماضي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت، على خلفية تورطهما في جرائم حرب، ومع ذلك، أبدت بعض الدول مثل فرنسا والمجر اعتراضات على هذه المذكرات، مدعية أن نتنياهو قد يتمتع بحصانة رسمية من الملاحقة القانونية.

ولفت إلى  أن هذه الدول تتجاهل تمامًا نص المادة 27 من نظام المحكمة الجنائية الدولية، والتي تنص على عدم وجود حصانة وظيفية لأي مسؤول أمام المحكمة،  وبالرغم من ذلك، تستمر بعض الدول، بما فيها 70 دولة ومنظمة، في تقديم مذكرات قانونية تزعم أن المحكمة ليست لديها ولاية قضائية على المسؤولين الإسرائيليين، بحجة أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة.

وتابع  أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت هذه المذكرات، مؤكدًا أن استمرار هذه الضغوط يشكل تهديدًا خطيرًا على استقلالية الهيئة القضائية الوحيدة المعنية بمحاكمة الجرائم الدولية، لافتًا إلى أن تصريحات بعض الدول، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، التي تدعي أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بالصلاحيات الكافية، تتناقض مع مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون التي ينبغي أن تتبناها الدول الكبرى.

وأكد  أن المحكمة الجنائية الدولية تظل هيئة مستقلة تعمل وفقًا لمبادئها وقواعدها، التي تعتمد على الأدلة والشهادات التي يتم تقديمها لضمان محاكمة عادلة. وأكد على ضرورة تسليم الأدلة والشهادات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بغض النظر عن الضغوط الدولية.

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