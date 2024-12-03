ولي العهد السعودي يلتقي مجموعة من القادة ورؤساء المؤسسات الدولية بالرياض

التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء، مجموعة من القادة ورؤساء المؤسسات الدولية، في الرياض.

والتقى ولي العهد السعودي، بالقائد الوطني للشعب التركماني رئيس المجلس الشعبي قربان قلي بردي محمدوف.

كما التقى رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقايف، ورئيس الوزراء بجمهورية منغوليا لوفسان نامسراي أويون-إردين، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا.

وجاء ذلك على هامش قمة «المياه الواحدة» التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض.