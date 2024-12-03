أتليتكو مدريد يخطط لضم لاعب الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أشارت تقارير صحفية إسبانية، عن اقترب اللاعب الشاب جابري فيجا من الانتقال إلى صفوف الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ولقد انضم اللاعب الإسباني الشاب فيجا قد انضم لصفوف الاهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية في موسم 2023، قادمًا من فريق سيلتا فيجو الإسباني.


وينتهي عقد جابري مع فريق الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026.


وكشف روبن يوريا الصحفي الإسباني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”يهتم نادي أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع لاعب الأهلي فيجا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأردف الصحفي الإسباني، يخطط النادي الإسباني  جيدًا  هذا الملف من الآن لكن يتعين على اللاعب التنازل عن 75-80% من الراتب الذي يتقاضاه.

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وأضاف:"يرغب اللاعب بشدة في الخروج من الدوري السعودي، كما أن اللعب في فريق أتلتيكو مدريد سيكون بمثابة حلم بالنسبة له، فهو يريد العودة إلى إسبانيا الصيف المقبل”.


وإنه ي الصحفي الإسباني حديثه قائلًا:”يجب الاشارة إلى أنه هناك بند يسمح للاعب الشاب بالانتقال على سبيل الإعارة إلى فريق يلعب في دوري أبطال أوروبا، لكن إذا خرج على سبيل الإعارة، فسيتم تقاسم الراتب بين أتلتيكو والأهلي السعودي”.

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