برشلونة يكتسح مايوركا بخماسية ويعزز صدارته لليجا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا هامًا على حساب فريق ريال مايوركا في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الليجا.



نتيجة مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني

وفاز برشلونة على حساب ريال مايوركا بنتيجة خمس أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب إيبيروأمريكانو 2010.

أهداف مباراة برشلونة أمام ريال مايوركا

وقص فيران توريس نجم برشلونة شريط الأهداف بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية عشر من عمر اللقاء.

وقلص فيدات موريكي النتيجة بوضع هدف التعادل في الدقيقة 43.

وجاء الهدف الثاني والثالث لصالح برشلونة بأقدام رافينيا في الدقائق 56، 74 على التوالي.

وأردف فرينكي دي يونج بالهدف الرابع في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 84 جاء الهدف الخامس بأقدام بو فيكتور بعد تمريرة مميزة من فرينكي دي يونج.

واحتسب حكم اللقاء ثلاث دقائق كوقت بدل ضائع معلنًا فوز برشلونة بخماسية مقابل هدف.

وبهذا الفوز يرفع برشلونة رصيده إلى النقطة 37 في صدارة الترتيب، ويتواجد مايوركا في المركز السادس برصيد 24 نقطة.