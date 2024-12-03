السعودية.. وفاة الأميرة جواهر بنت سعد آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، عن وفاة الأميرة جواهر بنت سعد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود.

وجاء نص البيان الصادر عن الديوان الملكي كالتالي:

«انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة جواهر بنت سعد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ (الأربعاء) الموافق 3/ 6/ 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. (إنا لله وإنا إليه راجعون)».