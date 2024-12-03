طلاب مدارس الرياض يؤدون صلاة الغائب على روح زميلهم ضحية حادث سير ببني سويف

في لفتة إنسانية تعكس روح التعاطف والترابط بين طلاب قرية الرياض بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، أدى طلاب المدارس المختلفة بمراحلها التعليمية، اليوم الثلاثاء، صلاة الغائب بفناء مدارسهم على روح زميلهم محمد خالد، الطالب بالصف الثاني الثانوي، والذي وافته المنية إثر حادث تصادم أليم أثناء عودته من أحد الدروس الخصوصية.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين جموع الطلاب والمعلمين في كافة مدارس القرية، خاصة طلاب مدرسة الرياض الثانوية، حيث كان الفقيد من أبنائها، وخيمت أجواء الصدمة على الجميع أثناء إقامة صلاة الغائب، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة لزميلهم الذي عرف بحسن أخلاقه وتفوقه الدراسي.

وكان الطالب محمد خالد قد توفي أمس الاثنين في حادث سير بين سيارة ودراجة بخارية، وتم تشييع جثمانه ظهر اليوم إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، وسط حضور مهيب من أهالي القرية وزملائه ومعلميه.

من جانبها، نعت إدارة ناصر التعليمية الطالب الفقيد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أعربت الدكتورة نبيلة فتحي، مدير عام إدارة ناصر التعليمية، ونادي محمد حسين، وكيل الإدارة، وخالد أبو زيد، مدير التعليم الثانوي، عن خالص تعازيهم لأسرة الطالب، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتأتي هذه اللفتة الطيبة من طلاب مدارس قرية الرياض كدليل على تماسك المجتمع المدرسي والإنساني داخل القرية، حيث عبّر الطلاب والمعلمون عن دعمهم لأسرة زميلهم، مؤكدين أن هذه المواقف الإنسانية تزرع قيم التعاطف والتكاتف بين الأجيال.

طلاب ببني سويف يؤدون صلاة الغائب على روح زميلهم

الطالب ضحية الحادث