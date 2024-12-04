فقدان أكثر من 300 عسكري.. ماذا حدث في اشتباكات روسيا وأوكرانيا اليوم؟

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الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة على محور كورسك، في تطور جديد ضمن العمليات العسكرية المستمرة بين الطرفين.

تحقيق خسائر كبيرة خلال 24 ساعة

أكد البيان الصادر عن الوزارة أن القوات الروسية تمكنت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من إلحاق خسائر بأكثر من 300 عسكري أوكراني، إضافة إلى تدمير دبابتين وأربع عربات مشاة قتالية عسكرية. كما شملت الخسائر 17 عربة مدرعة عسكرية، و14 سيارة، وثلاثة مدافع ميدانية، حسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

رصد الحصيلة الإجمالية للخسائر الأوكرانية

وثّق البيان مجمل الخسائر الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، مشيرًا إلى الأرقام التالية:
• 37655 عسكريًا.
• 228 دبابة.
• 165 مركبة مشاة قتالية.
• 123 ناقلة جند مدرعة.
• 1223 مركبة قتالية مصفحة.
• 1079 سيارة.
• 308 مدافع ميدانية.
• 40 راجمة صواريخ.
• 13 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات.
• 70 محطة حرب إلكترونية.
• 13 رادارًا مضادًا للبطاريات.
• 4 رادارات دفاع جوي.
• 27 وحدة من المعدات الهندسية.

تصعيد مستمر وتبادل للاتهامات

تواصل روسيا وأوكرانيا تبادل البيانات حول حجم الخسائر على الجبهات المختلفة، وسط تصعيد ميداني لافت، ويأتي ذلك في سياق عمليات عسكرية مكثفة تركزت على محاور استراتيجية، مع تكثيف الجهود الروسية لفرض السيطرة وتعزيز مكاسبها الميدانية.

 

الصراع الروسي الأوكراني

يتواصل الصراع الروسي الأوكراني منذ اندلاعه في فبراير 2022، حيث أصبح أحد أكثر النزاعات تأثيرًا على الساحة الدولية، ليس فقط من حيث الخسائر البشرية والمادية، بل أيضًا لتبعاته الجيوسياسية والاقتصادية.

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