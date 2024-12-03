الخارجية الأمريكية تطالب إسرائيل بالتحقيق في مقتل موظف إغاثة بغزة

أكد فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة حثت إسرائيل على التحقيق في مزاعم مقتل عمال إغاثة في غزة جراء ضربات جوية، معبرة عن غضبها لمقتل أحد موظفي منظمة أنقذوا الأطفال في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف باتيل، ردًا على سؤال عن مقتل أحمد فيصل القاضي، (39 عامًا)، بعد ضربة جوية يوم السبت في خان يونس، أن واشنطن تسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول الوفاة.

وتابع: "نحن غاضبون، ونريد مزيدًا من المعلومات حول هذا الحادث".

وأردف "يتعين على الجيش الإسرائيلي تقديم معلومات إضافية عن هذه الحادثة... نحث إسرائيل على إجراء تحقيق دقيق وشفاف في مثل هذه الأفعال واتخاذ الإجراءات المناسبة في نظامهم".