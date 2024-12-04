عروض وخدمات موسعة من البنوك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم

بمناسبة فعالية الشمول المالي، واحتفالًا باليوم اليوم العالمي لذوي الهمم، تقدم مجموعة من البنوك العاملة في السوق المصري، عدة مميزات وخدمات مجانية وأخرى برسوم مخفضة وذلك للعملاء الجدد أو القدامى، تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي المصري.

اليوم العالمي لذوي الهمم

تاتي هذه العروض في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، حيث تستمر خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر 2024.

خدمات بنك مصر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم

يقدم بنك مصر باقة من المزايا والعروض المجانية في الفترة 1 إلى 15 ديسمبر 2024، ومنها:

- فتح حساب جاري أو توفير دون رسوم ودون حد أدنى لفتح الحساب.

- الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانًا (لحساب جاري وتوفير المنجز فقط).

- إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا مجانًا.

- للعملاء الأقل من 16 سنة يتم الاعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا TEENS ضمن برنامج الشباب.

- للعملاء من 16 سنة إلى 21 سنة يتم فتح الحساب مجانًا دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، بالإضافة إلى إصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجانًا ضمن برنامج الشباب.

- العملاء من 21 سنة إلى 35 سنة يتم فتح الحساب مجانًا، وإصدار بطاقة GO للخصم الفوري مجانًا مع الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي/ مرابحة بالوكالة من البنك ضمن برنامج الشباب.

- 20% كاش باك من الحركة المالية الأولى على محفظة بنك مصر BM Wallet.

خدمات بنك إتش إس بي سي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم

تحت رعاية البنك المركزي المصري، يشارك إتش إس بي سي في فعاليات الشمول المالي.

ويتيح البنك إمكانية فتح حساب شخصي بالجنيه المصري دون حد أدنى لفتح الحساب، أو مصاريف فتح حساب، وبطاقة خصم مجانًا للسنة الأولى.

خدمات البنك الزراعي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم

يشارك البنك الزراعي المصري في مبادرة البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر 2024.

ويقدم البنك باقات مميزة، وهي:

- فتح حسابات (توفير/ جاري/ نشاط اقتصادي) مجانًا دون مصاريف أو حد أدنى لفتح الحساب.

- إصدار وتفعيل بطاقات (ميزة) مسبقة الدفع مجانًا.

- تفعيل خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول "المحافظ الإلكترونية "Agri wallet".

- حصول التجار على أداة قبول الدفع الإلكترونية "ماكينة POS".



خدمات بنك القاهرة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم

بمناسبة فعاليات الشمول المالي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم تحت مظلة البنك المركزي المصري خلال الفترة من 1 حتي 15 ديسمبر، يقدم بنك القاهرة باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، وتشمل:

- فتح حساب توفير مجانًا ودون حد أدنى.

- إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر ميزة.

- إصدار مجاني للبطاقات المدفوعة مقدمًا (سواء لعميل جديد أو عميل قائم).

- إصدار مجاني لمحفظة قاهرة كاش الإلكترونية للأفراد.

- إصدار مجاني لخدمة الإنترنت البنكي والموبيل البنكي.

- إعفاء 50% من المصاريف الإدارية لجميع القروض الشخصية لعملاء ذوي الهمم فقط.

خدمات بنك الكويت الوطني بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم

يوفر بنك الكويت الوطني، إمكانية فتح حساب (توفير الشباب - الشمول المالي للأفراد - توفير للمرأة "لكِ" - المنشآت المتناهية الصغر) دون مصاريف إدارية ودون حد أدنى ببطاقة الرقم القومي فقط.

كما يتيح البنك إمكانية إصدار بطاقة الخصم المباشر، وبطاقة ميزة مسبقة الدفع للأفراد مجانًا، وتفعيل خدمة الإنترنت البنكية واستخدامها.