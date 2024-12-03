نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة برشلونة وريال مايوركا في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة  عشر من عمر الليجا.

وفاز برشلونة بخمس أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي حل فيه كضيف على فريق ريال مايوركا اليوم.

أهداف مباراة برشلونة أمام ريال مايوركا

نجح فيران توريس نجم برشلونة في التسلل إلى شباك مايوركا ووضع الهدف الأول في الدقيقة الثانية عشر من عمر اللقاء.

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وجاء هدف التعديل بأقدام فيدات موريكي في الدقيقة 43.

وأضاف رافينيا نجم برشلونة الهدف الثاني والثالث في الدقائق 56، 74 على التوالي.

وعزز فرينكي دي يونج بالهدف الرابع في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

وأتم ب أو فيكتور نجم برشلونة التسجيل بوضع الهدف الخامس في الدقيقة 84 بمساعدة من فرينكي دي يونج.

أهداف مباراة برشلونة وريال مايوركا أهداف مباراة برشلونة فيران توريس
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