الزمالك يفوز على المقاولون العرب في دوري الطائرة

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3 - 1، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يفوز على المقاولون العرب

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 15 لصالح الزمالك 
25 - 14 لصالح الزمالك 
25- 22 لصالح المقاولون العرب 
25 - 15 لصالح الزمالك

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ومن المقرر، أن يلتقي "طائرة الزمالك" مع نظيره الشمس، يوم السبت المقبل، على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتكون الجهاز الفني لـ "طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم أخصائيًا للتأهيل، أحمد سالم  مخططًا للأحمال، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، وسعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات".

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