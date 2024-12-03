الهلال يكتسح الغرافة بثلاثية في دوري أبطال آسيا

كتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي نظيره الغرافة القطري بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال آسيا.

ملخص مباراة الهلال والغرافة

وبدأت صافرة بداية مباراة الهلال والغرافة برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل ماركوس ليوناردو الهدف الأول في الدقيقة 18 صنع الشهراني وحاول الغرافة التعادل لكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وكان الهلال قريب من الهدف الثاني وبالفعل سجل ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 82 صنعه له الدوسري وعاد سافيتش سريعا بالهدف الثالث في الدقيقة 85 بتمريرة لمالكوم وانتهت المباراة 3/0.

