طرح البرومو الرسمي لفيلم "الهنا اللي أنا فيه"

الفجر الفني
بوابة الفجر

أطلقت شركة نيوسنشري الإعلان الرسمي لفيلم الكوميديا العائلية “الهنا اللي أنا فيه” من بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس،  المقرر طرحه بالسينمات في 18 ديسمبر.

 

يبدأ إعلان الفيلم، بنصائح من شخصية أحمد (كريم محمود عبد العزيز) عن الزواج، قبل أن تطلب منه زوجته (ياسمين رئيس) الطلاق لإهماله لها، وبعدها تبدأ سلسلة من الأحداث الكوميدية بطلب الزوجة من صديقتها فوزية (دينا الشربيني) الزواج من زوجها، وتوافق فعلا على طلبها، لينطلق الثلاثة في رحلة شهر عسل مليئة بالمفارقات، لكن في نفس الوقت تثير التساؤل حول السبب الذي دفع الزوجة لعرض الأمر على صديقتها، وموافقتها على مشاركة زوجها معها.

 

قصة فيلم “الهنا اللي أنا فيه”


ويظهر البوستر التشويقي أقدام بطلتي الفيلم تتوسطهما قدم مكسورة لبطل الفيلم، في إشارة لوجود صراع على رجل، حيث تدور أحداث الفيلم حول زوجة تعيش حياة زوجية طبيعية لكن تكتشف سر خطير يجعلها تغيير حياة زوجها للأبد.


أبطال فيلم “الهنا اللي أنا فيه”

 

ويشارك في بطولة الفيلم حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى. ومن إنتاج نيوسنشري، وأفلام مصر العالمية، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، توزيع داخلي دولار فيلم وتوزيع خارجي اورينت فيلمز.

الهنا اللي أنا فيه بوستر التشويقي حاتم صلاح دينا الشربيني خالد مرعي شركة نيوسنشري كريم محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز ياسمين رئيس

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