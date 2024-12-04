العميد سمير راغب يكشف مفاجأة عن فصائل المعارضة في سوريا

توك شو
العميد سمير راغب-
العميد سمير راغب- رئيس المؤسسة العربية للتنمية

كشف العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، تفاصيل جديدة بشأن استمرار الاشتباكات والمعارك بين فصائل المعارضة السورية وبعد قوات نظام بشار الأسد.

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وقال "راغب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الثلاثاء، إن بعض فصائل المعارضة في سوريا يوجد بينهم عسكريون سابقون.

تراجع الجيش السوري 

وأضاف أن الفصائل المسلحة في سوريا تحمل أسلحة خفيفة وطائرات درون، موضحًا أن التراجع الحالي للجيش السوري يعود لعدم وجود الكوادر الإيرانية المؤهلة مثل حزب الله.

وأشار رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، إلى أن تراجع الجيش السوري أيضًا يرجع إلى تراجع قوة النار الروسية نتيجة الانشغال بالحرب في أوكرانيا.

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