بإطلالة كاجوال.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الفجر الفني
الفنانة دنيا سمير
الفنانة دنيا سمير غانم

 

 

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"

 

إطلالة الفنانة دنيا سمير غانم

تألقت دنيا ببدلة أنيقه باللون الأزرق مخططة باللون الأزرق الغامق والفاتح وكان معها جرافته بنفس شكل البدلة وارتدت معها كاب باللون النبيتي، ومن الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز مدى أناقتها، وتركت شعرها الطويل منسدلًا بطريقة جميلة نالت إعجاب الجمهور.

آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم

و الجدير بالذكر ان آخر أعمال دنيا، هو مسلسل "جت سليمة" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه.

 

أحداث مسلسل "جت سليمة"

 

تدور أحداث مسلسل جت سليمة في إطار كوميدي مميز، وهو اللون الذي اعتاده الجمهور من الفنانة دنيا سمير غانم، حيث تدخل به السبق الدرامي الرمضاني 2023 بقوة لتنافس العديد من الأعمال الكوميدية المختلفة، تجسد في المسلسل شخصية تدعى أمل ترث مكتبة والدها التي يتركها لها بعد وفاته، وتتوالى الأحداث حول عدد من الحقب الزمنية المختلفة في إطار تشويقي مليء بالمغامرات المختلفة.

مسلسل “جت سليمة”

أبطال  و صناع مسلسل “جت سليمة”
 

مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوي، والعديد من ضيوف الشرف منهم رحاب الجمل، هالة فاخر، أحمد فهمي، أشرف عبدالباقي، محمد ثروت وآخرين.

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