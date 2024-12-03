باستثمارات 600 مليون جنيه.. مدينةمصر تتعاقد مع كارفور على إنشاء فرع في تاج سيتي

كشف المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، عن تفاصيل التعاقدات الجديدة التي أبرمتها الشركة داخل مشروع تاج سيتي الذي تقيمه في شرق القاهرة، لافتا إلى أن الشركة تسعى لزيادة حجم التعاقدات على الأجزاء غير السكنية خلال الفترة المقبلة لتحقيق التنمية المتكاملة في المشروع.

وقال سلام خلال جولة لعدد من الصحفيين والإعلاميين بالمشروع اليوم الثلاثاء، إن الشركة تعاقدت مع العديد من العلامات التجارية من بينهم كارفور وبي تك لإقامة مقار وأفرع لهم بقلب مشروع تاج سيتى بالقاهرة الجديدة، نفذت شركة بي تك فرعها بالفعل، وتصل مدة التعاقد معها إلى 9 سنوات بعوائد إيجارية 250 مليون جنيه، فيما تستعد شركة ماجد الفطيم لإقامة فرع كارفور.

وأضاف سلام أن حجم الاستثمارات التي سيقام بها فرع كارفور تصل إلى نحو 600 مليون جنيه، وتصل مدة العقد إلى 9 سنوات وتقد العوائد الإيجارية بنحو 500 مليون جنيه، موضحا أن خطة التنفيذ تتضمن إقامة المبنى خلال 18 شهرا.

وأشار إلى أنه تم تخصيص مساحة 1000 متر مربع للمحلات والكافيهات، لخدمة مشروع تاج سيتى، موضحا أن التعاقد مع العلامات التجارية الكبرى للتواجد فى المشروع يأتي ضمن الأولويات التي تعمل عليها الشركة.

وتابع عبدالله سلام،، إن الشركة تستهدف إطلاق شركة جديدة للتشطيبات خلال شهر يناير المقبل، موضحا أن “مدينة مصر” تستهدف التوسع فى السوق العقارى من خلال إطلاق عدة مشروعات جديدة، وتأسيس أذرع منبثقة عن الشركة فى مجالات متنوعة.

كشف عبدالله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، أن الشركة ترصد استثمارات في الإنشاءات بنحو 20 مليار خلال عام 2025، لافتا إلى أن الشركة استثمرت نحو 13 مليار جنيه خلال العام الجاري 2024.