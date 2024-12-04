مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في تصادم سيارتين ببني سويف

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اسعاف بني سويف
اسعاف بني سويف

شهد الطريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة بني سويف، مساء الثلاثاء، حادث تصادم بين سيارتين نقل، أسفر عن مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفرقة. 

 

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث بالقرب من نفق أبو صالح على الطريق الصحراوي الشرقي، وعلى الفور، وجهت الأجهزة الأمنية سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. 

 

وبالإنتقال والفحص، تبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن وفاة الشاب *غانم. ز. غ*، 18 عامًا، وهو طالب، وإصابة كل من "سعد. م. خ" 19 عامًا، و"سيد. ع. س" 42 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة، وأفادت المصادر أن الضحايا الثلاثة من محافظة أسيوط. 

 

تم نقل جثمان المتوفى والمصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم واستكمال الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

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