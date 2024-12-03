حقيقية زيادة المعاشات مع رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.. من المستفيد؟

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وذلك اعتبارا من يوم 1 يناير 2025.

هذا الأمر أثار حالة من الجدل حول، زيادة المعاشات اعتبارًا من بداية يناير المقبل، وموقف المعاشات الحالية والجديدة بعد هذا التاريخ من الزيادة المقررة.

كشف سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل قرار الهيئة بشأن زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2025.

حقيقة زيادة المعاشات يناير المقبل

قال "عبد الهادي"، إنه يترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1/2025 ليصبح 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.

وأضاف نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمعاشات، أنه لن تكون هناك زيادة في المعاشات الحالية بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش، لأن هذا القرار لا يؤدي إلى زيادة في المعاشات الحالية، إذ يتم تعديل المعاشات السنوية في يوليو من كل عام إلا إذا صدر قرار بتبكير صرفها.

وأشار إلى أنه سيوجد زيادة جديدة في قيمة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، في يناير من كل عام يتم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني وبالتالي سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش، لمن يخرج في هذا التوقيت وليس للمعاشات المنصرفة قبله.

الفئات المستفيدة من رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

تشمل الفئات المستفيدة: العمالة غير المنتظمة، والفئات الأولى بالرعاية، وبعض العاملين بالقطاع الخاص الذين قد يتم التأمين عليهم بمبالغ زهيدة.

وتيسيرًا على أصحاب الأعمال والشركات كثيفة العمالة والتي يزيد عدد العاملين بها على 100 مؤمن عليه، يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني "إسطوانة مدمجة CD - فلاش ميموري" تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور، إلى مكاتب التأمينات التابعين لها اعتبارًا من 1/1/2025.