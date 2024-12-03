

كشف المستشار محمد شيرين فهمي رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، أن جميع الشكاوي التي عرضت عليه خلال الفترة الماضية، اتخذ قرارات بشأنها منذ فترة طويلة، قائلا:"لا توجد قصاصة ورق في مكتبي".

رئيس لجنة الانضباط: عقوبات الأهلي وبيراميدز وجوميز انتهت والحديث عن جلسة لتخفيضها لا أساس له من الصحة

وأضاف المستشار محمد شيرين فهمي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور:"لم يتحدث معي أحد للاجتماع مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة لمناقشة العقوبات الخاصة بالأهلي وبيراميدز وجوميز مدرب الزمالك".

وشدد رئيس لجنة الانضباط على أن الحديث عن جلسة مع رئيس اتحاد الكرة لتخفيض العقوبات التي اتخذتها اللجنة لا أساس له من الصحة، كما أنه مرفوض جملة وتفصيلًا.