بعد تهنئة السيسي.. كل ما تريد معرفته عن جمهورية لاوس

لاوس.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الاستقلال، لذلك بدأ المواطنين يبحثون عن تفاصيل أكثر عن تلك الدولة.

لذلك نستعرض إليكم جميع المعلومات عن جمهورية لاوس الديمقراطية من خلال هذا التقرير.



ما هي جمهورية لاوس؟

لاوس، المعروفة رسميًا بجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، هي دولة غير ساحلية تقع في قلب شبه جزيرة الهند الصينية.

تحدها الصين وميانمار شمالًا، وفيتنام شرقًا، وتايلاند غربًا، وكمبوديا جنوبًا.

تتميز بتضاريس جبلية وغابات كثيفة، ويمر بها نهر ميكونغ الذي يُعد شريان حياة اقتصادي وثقافي للبلاد.

تاريخ جمهورية لاوس



يمتد تاريخ لاوس إلى آلاف السنين، ويبرز منها مملكة "لان أكسانغ" أو "مملكة المليون فيل" التي تأسست في القرن الرابع عشر.

انقسمت المملكة لاحقًا إلى ثلاث ممالك (لوانغ فرابانغ، فيانتيان، وشامباساك)، لتخضع في النهاية للاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر.

حصلت لاوس على استقلالها من فرنسا عام 1949، وشهدت بعدها حربًا أهلية طويلة انتهت بإعلان النظام الشيوعي عام 1975.

اقتصاد وتنمية



تعتمد لاوس على توليد الطاقة الكهرومائية من أنهارها لبيع الكهرباء لجيرانها مثل تايلاند والصين.

كما يُعد قطاع التعدين والنمو الزراعي من الركائز الاقتصادية.

رغم تصنيفها كدولة نامية، تُظهر لاوس نموًا ملحوظًا بمعدل سنوي بلغ 7% خلال العقد الماضي.

حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في لاوس 15.84 مليار دولار أمريكي في عام 2023.



السياحة



السياحة هي الصناعة الأسرع نموًا وتلعب دورًا حيويًا في اقتصاد لاوس، فتحت الحكومة لاوس على العالم في التسعينيات، ولا تزال وجهة شهيرة بين السياح.

ثقافة وتنوع

يشكل شعب اللاو نحو 55% من السكان، إلى جانب جماعات عرقية أخرى كالهُمونغ والخمو.

اللغة الرسمية هي اللاوية، والدين السائد هو البوذية التي تبرز من خلال المعابد المنتشرة في أنحاء البلاد، تعتبر ديانة الإسلام تمثل001،%.

السياسة والنظام

لاوس جمهورية اشتراكية بنظام الحزب الواحد، حيث يسيطر حزب الشعب الثوري اللاوسي على الحكومة، العاصمة هي فيينتيان، التي تُعد المركز السياسي والثقافي للبلاد.