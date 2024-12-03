مرموش يستمر في التألق ويتصدر قائمة أفضل المهاجمين بالدوريات الأوروبية

يستمر النجم المصري عمر مرموش مهاجم اينتراخت فرانكفورت الألماني في الظهور بمستوى متميز منذ بداية الموسم الحالي، ويتصدر ترتيبًا قويًا كأفضل المهاجمين في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وتفوق على عدد من النجوم العالميين.



واستطاع اللاعب المصري تسجيل 17 هدفًا خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات، 13 هدفًا في مسابقة الدوري الألماني، ويحتل وصافة جدول ترتيب هدافي المسابقة بعد مهاجم بايرن ميونخ هاري كين صاحب الـ 14 هدف، ولديه 3 أهداف في مسابقة الدوري الأوروبي وهدفًا واحدًا في كأس ألمانيا، وقدم 11 تمريرة حاسمة حتى الآن.



ويظهر مرموش بمستوى متألق وتتسابق الأندية الكبرى الأوروبية للحصول على خدماته في أقرب فرصة ممكنة، خاصة أندية الدوري الإنجليزي التي تحاول جاهدة إقناع فرانكفورت ببيع لاعبها في نهاية الموسم الحالي، علمًا أن عقد اللاعب مستمر حتى صيف عام 2027، بينما تبلغ قيمته السوقية حاليًا حدود 40 مليون يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت".



ونشرت صحيفة "سوفا سكور" المختصة في أرقام وإحصائيات اللاعبين، عن ترتيب اللاعب في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، من حيث التقييم بناء على المردود الفردي المقدم خلال المباريات، اعتمادًا على مؤشرات خاصة، كتسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة، بالنسبة للمهاجمين.



وجاء المصري مرموش على رأس لائحة اللاعبين الأعلى تقييمًا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بتقييم بلغ 8.29 درجة من أصل 10، متقدمًا على هاري كين الذي حصل على تقييم 8.17، وجناح أرسنال بوكايو ساكا (8.09)، بينما حل النجم المغربي لباريس سان جيرمان أشرف حكيمي رابعًا بتقييم 8.04.



وشهدت اللائحة تواجد النجم المصري محمد صلاح الذي حل بالمركز التاسع بتقييم 7.85، خلف كل من رافينيا (8.03) وفلوريان فيرتز (7.93) وجوشوا كيميتش (7.87) وجمال موسيالا (7.86)، أما المركز العاشر فكان من نصيب نجم تشيلسي كول بالمر (7.82).