نتيجة وملخص مباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ في كأس ألمانيا



نجح باير ليفركوزن في التغلب على بايرن ميونيخ بهدف نظيف وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس ألمانيا في الموسم الحالي.



جاء الشوط الأول متكافئا ومتعادلا من كلا الجانبين، حيث لم تثمر أي من هجمات بايرن ميونخ وباير ليفركوزن عن أية أهداف مؤكدة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الجانبين.



وبدأ الشوط الثاني مثل بداية الشوط الأول، حيث حاول كلا من بايرن ميونخ وباير ليفركوزن خطف هدف قبل نهاية المباراة والتأهل لدور الثمانية من البطولة المحلية.



في الدقيقة 68، نجح باير ليفركوزن في خطف هدف الفوز عن طريق ناثان تيلا الذي سدد كرة رأسية رائعة برأسه في الزاوية اليمنى لمرمى بايرن ميونخ ويعلن عن الهدف الوحيد في اللقاء.



شن لاعبو بايرن ميونخ باقي أحداث الشوط الثاني هجمات على مرمى باير ليفركوزن من أجل خطف هدف التعادل ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي اللقاء بفوز باير ليفركوزن بهدف نظيف.