نقيب الإعلاميين ينعي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا السابق

نعى النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، صديقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق، الذي وافته المنية اليوم.

قال نقيب الإعلاميين في بيان له، إن الراحل اللواء أسامة القاضي، كان دمث الخلق ويحظى باحترام الجميع، وامتدت مسيرة عطائه لأكثر من 30 عامًا، أظهر خلالها تفانيًا وإخلاصًا كبيرين في خدمة الوطن والمواطنين.

وتقدّم نقيب الإعلاميين بخالص العزاء لأسرة الفقيد اللواء أسامة القاضي، ودعا المولى عز وجل، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُلوان.