وزير الخارجية المصري يلتقي سياسيين وممثلي المجتمع المدني السوداني

خلال زيارته لبورسودان..

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أمس الثلاثاء، مجموعة من السياسيين السودانيين وممثلي المجتمع المدني السوداني خلال زيارته إلى بورسودان.



وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي، أكد خلال اللقاء على الروابط التاريخية والعلاقات الأزلية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشددًا على إيمان مصر بأن مستقبل السودان يرسمه السودانيون وحدهم دون تدخل أي طرف، مشيرًا إلى أن مصر لا تنحاز لأي طرف محدد في السودان، وإنما تنحاز لشعب السودان، وللمؤسسات الوطنية للدولة التي تعتبر ركنًا أساسيًا في حفظ الدولة ومقدراتها.

وشدد وزير الخارجية، على الضرورة القصوى لوقف إطلاق النار، وبدء عملية سياسية شاملة لمرحلة انتقالية تحقق طموحات الشعب السوداني، مؤكدًا على دعم مصر لما سيتفق عليه السودانيون.

أشار وزير الخارجية، إلى المسئولية الخاصة والتاريخية لكافة القوى المدنية والسياسية السودانية للحفاظ على بلدهم ومنع تفككه، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية والبدء في عملية سياسية شاملة تحقق الاستقرار والأمن، وترقى لتطلعات وآمال كافة أبناء الشعب السوداني الشقيق، مشيدًا بشكل خاص بدور المرأة السودانية واسهاماتها الكبيرة في إثراء الحياة السياسية السودانية وتعظيم دور المجتمع المدني السوداني.



كما حرص وزير الخارجية، على استعراض الجهود التي تبذلها مصر على المستويين الدولي والإقليمي لإيضاح حقيقة الصراع الحالي في السودان، والدفاع عن مصالحه في المحافل المختلفة.