أربعة لاعبين في قائمة غيابات المصري عن مباراة بلاك بولز الموزمبيقي بالكونفيدرالية

تأكد غياب الثنائي الرباعي حسن علي، كريم بامبو، حسين فيصل، محمد دبش لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة أمام مضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

قائمة غيابات المصري عن مباراة بلاك بولز الموزمبيقي

أكد محمود الشحات طبيب الفريق، مؤكدًا أن اللاعب حسن علي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، فيما أصيب الثنائي كريم بامبو ومحمد دبش بإلتواء في الكاحل، بينما يعاني حسين فيصل من شد بالعضلة الضامة.

وتضم القائمة المصري في هذه المواجهة 22 لاعبًا هم: محمود جاد، محمود حمدي، محمد شحاته لحراسة المرمى.

كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي، أحمد عيد، خالد صبحي لخط الدفاع.

محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر، يوسف الجوهري، عبد الرحيم دغموم، خالد الغندور، أحمد القرموطي، أمادو با، البنيني سامادو أتدجيكو لخط الوسط.

محمد الشامي، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي لخط الهجوم.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري و بلاك بولز الموزمبيقي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.