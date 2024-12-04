ميلان يكتسح ساسولو بسداسية ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

الفجر الرياضي
ميلان
ميلان

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز الكبير أمام نظيره ساسولو بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات دور الـ16.

أحداث مباراة ميلان وساسولو في كأس إيطاليا

افتتح صامويل تشوكويزي أول أهداف اللقاء لصالح ميلان في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة بينية رائعة من تيجاني راينديرز إلى زميله تشوكويزي الذي سدد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى ليتابعها نفس اللاعب بتسديدة أخرى، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأضاف تيجاني راينديرز الهدف الثاني لصالح ميلان في الدقيقة 17، بعد تمريرة من رافائيل لياو إلى راينديرز الذي استقبلها بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز صامويل تشوكويزي التقدم بالهدف الثالث الثالث لصالح ميلان والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 21، بعد تمريرة من أبرهام إلى تشوكويزي الذي سدد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

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وسجل رافائيل لياو الهدف الرابع لصالح ميلان في الدقيقة 23، بعد تمريرة من لوفتوس تشيك إلى لياو الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الدقيقة 56، سجل دافيد كالابريا الهدف الخامس لصالح ميلان في الدقيقة 56، بعد عرضية من كريستيان بوليسيتش إلى داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى ليتابعها كالابريا بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك.

وقلص صامويل مولاتيري الفارق لصالح ساسولو في الدقيقة 59، بعد تمريرة من أنتيستي إلى مولاتيري الذي سدد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز تامي أبراهام الهدف السادس لصالح ميلان في الدقيقة 62، بعد تمريرة من أوكافور إلى أبراهام الذي استقبلها بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، مرت من فوق الحارس وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

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