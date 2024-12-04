“كاف” يعلن عن مسئولي مباراة بلاك بولز والمصري بالكونفيدرالية

الفجر الرياضي
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم  "كاف" عن قائمة مسئولي مباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

مسئولي مباراة بلاك بولز والمصري بالكونفيدرالية

وتقام هذه المباراة في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

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يقوم الأنجولي ايناسيو مانويل بمهام مراقب المباراة، ويتولى البوروندي  مفوبوسا برنارد مهام مراقب الحكام، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الجنوب أفريقي جوشوا روبرت، بينما يتولى الموزمبيقي رايموندو زانداميلا مهام المنسق الإعلامي للمباراة، وتتولى الناميبية كريستوفين كاكوا مهام المنسق الأمني للمباراة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري و بلاك بولز الموزمبيقي  عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.

المصري بلاك بولز الكونفدرالية بطولة الكونفدرالية الاتحاد الإفريقي
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