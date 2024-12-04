اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يطلق مبادرة جديدة بعنوان “أنت مش لوحدك”

أعلن اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان “أنت مش لوحدك”، التي تهدف إلى التواصل مع المصريين الذين يعيشون بمفردهم في دول أوروبا، سواء كانوا شبابًا أو مسنين، والذين قد يواجهون صعوبة في التواصل مع المجتمع بسبب ظروفهم الخاصة.

وتأتي المبادرة بعد تكرار حالات وفاة لبعض المصريين في أماكن سكنهم دون أن يتم اكتشاف الوفاة إلا بعد أيام أو حتى أسابيع.

الهدف من المبادرة

تهدف المبادرة إلى ضمان سلامة المصريين المغتربين وتقديم الدعم لهم من خلال توفير وسيلة للتواصل مع المتطوعين في أوروبا الذين سيتواصلون مع هؤلاء الأشخاص بشكل دوري للتأكد من أنهم بخير. في حال عدم الرد، يتم إبلاغ السلطات المحلية للتأكد من الحالة الصحية للمواطن المصري.

إطلاق المبادرة

تم الإعلان عن المبادرة رسميًا في لقاء عبر تقنية “زووم” وحضر الحفل عدد من المسؤولين المصريين والدبلوماسيين، على رأسهم والسفير محمد أبو الخير، قنصل مصر العام في المملكة المتحدة، والقنصل جمانا نجم الدين والقنصل احمد حامد والقنصل احمد رشدى واعتذر عن الحضور سعادة السفير نبيل حبشى لظروف طارئة وعدد من القناصل المصريين في الدول الأوروبية.

آلية تنفيذ المبادرة

في إطار المبادرة، تم تشكيل فريق من المتطوعين المصريين في أوروبا للتواصل مع الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم. سيتم تسجيل بيانات هؤلاء الأفراد مثل الاسم والعنوان وأرقام الهواتف وأسماء أقرب الأقارب، لضمان التواصل الدائم معهم.

وفي حالة عدم الرد من قبل الشخص المعني، سيقوم المتطوع بإبلاغ الإدارة التي ستتعاون مع السلطات المحلية للتأكد من حالة الشخص، بهدف التدخل السريع في حال حدوث مكروه.

أهمية المبادرة

تعد هذه المبادرة خطوة هامة لضمان سلامة المصريين في أوروبا، وخاصةً في ظل الظروف التي قد تمنع بعض المغتربين من التواصل مع المجتمع المحيط بهم، أشرف على إدارة اللقاء محمد الجندي.

بدوره وجه مصطفى رجب رئيس الاتحاد، الشكر إلى الشباب (هاجر هند، عبدالله عبدالرازق وعلى عثمان ) على المجهود الذى بذلوه لإخراج هذه المبادرة، كما وجه الشكر لكل الحضور من مختلف بلاد أوروبا.