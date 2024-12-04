موعد أول أيام شهر جمادى الثاني 1446/2024 في السعودية وفق استطلاع الهلال

يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد بداية شهر جمادى الثاني 1446 – 2024، خاصةً مع أهمية الأشهر الهجرية في حياة المسلمين، حيث يتم تحديد بدايات الشهور الهجرية بناءً على استطلاع الهلال تبعًا للضوابط الشرعية والعلمية. وقد قامت الجهات المعنية في المملكة بالإعلان عن موعد بداية هذا الشهر بعد متابعة الهلال مساء أمس.

موعد أول أيام شهر جمادى الثاني 1446 في السعودية

أعلنت اللجنة الشرعية والعلمية لرؤية الهلال في المملكة العربية السعودية، أنه تم استطلاع هلال شهر جمادى الثاني مساء يوم الأحد الموافق 29 جمادى الأولى 1446 هـ، الذي يوافق 1 ديسمبر 2024 م.

وجاءت نتائج الاستطلاع كالتالي:

تعذّر رؤية الهلال في معظم أنحاء المملكة بعد غروب الشمس.

في معظم أنحاء المملكة بعد غروب الشمس. بناءً على ذلك، يكون يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 م هو أول أيام شهر جمادى الثاني 1446 هـ.

مكانة شهر جمادى الثاني في التاريخ الإسلامي

يُعد شهر جمادى الثاني (جمادى الآخرة) من الأشهر الهجرية المهمة، وله مكانة خاصة في التاريخ الإسلامي، حيث وقعت فيه العديد من الأحداث البارزة:

وفاة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه:

الخليفة الأول للمسلمين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي في هذا الشهر بعد حياة مليئة بالجهاد والدعوة.

معركة مؤتة:

واحدة من أبرز المعارك الإسلامية، حيث دارت بين المسلمين والروم في هذا الشهر، وهي معركة سجلها التاريخ لشجاعتها وتضحياتها.

أهمية استطلاع الهلال في تحديد الأشهر الهجرية

وتتم عملية استطلاع الهلال في السعودية عبر لجان متخصصة تجمع بين العلم الشرعي والوسائل التقنية الحديثة، ويعتمد المسلمون على هذه الرؤية لتحديد بدايات الأشهر الهجرية التي ترتبط بالعديد من الشعائر الدينية والمناسبات.