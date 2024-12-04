سالمونيلا الخيار تهدد أمريكا.. ما القصة؟

تقارير وحوارات
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خيار

تفاقمت المخاوف في الولايات المتحدة بعد إعلان السلطات الصحية عن تسجيل إصابات متعددة بمرض السالمونيلا، التي ارتبطت باستهلاك خيار ملوث، ودقت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ناقوس الخطر، محذرة من انتشار العدوى في عدة ولايات.

تحديد مصدر العدوى

أعلنت الجهات الصحية أن الخيار المستورد من مصادر معينة هو السبب الرئيسي وراء تفشي السالمونيلا، التي أصابت عشرات الأشخاص.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الشحنة الملوثة تم توزيعها على عدة ولايات أمريكية، ما جعل دائرة انتشار المرض واسعة.

رصد الحالات المصابة

سجلت مراكز الصحة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات التسمم الغذائي الناتجة عن استهلاك الخيار الملوث، وأفادت التقارير الطبية أن الأعراض تراوحت بين الغثيان والقيء والحمى، مع تسجيل حالات شديدة تتطلب الرعاية الطبية المركزة.

اتخاذ إجراءات الوقاية

طالبت السلطات المواطنين بتجنب استهلاك الخيار المستورد من المنشأ المشبوه، كما دعت المحلات التجارية إلى سحب المنتجات المحتملة من الأسواق، وأصدرت توصيات بضرورة غسل الخضروات جيدًا، والتأكد من مصدرها قبل تناولها.

التأثير على السوق المحلي

شهدت مبيعات الخيار تراجعًا ملحوظًا في بعض الولايات، حيث أعرب المستهلكون عن قلقهم بشأن سلامة المنتجات الطازجة.

و من جهة أخرى، تحركت الجهات الزراعية لتعزيز عمليات الفحص والرقابة على الواردات لضمان عدم تكرار الأزمة.

السالمونيلا عدو غذائي قديم

تعرف السالمونيلا كواحدة من أكثر مسببات التسمم الغذائي شيوعًا في العالم، وتنتقل عادة من خلال الأطعمة الملوثة أو المياه غير النظيفة.

وتشدد الهيئات الصحية على أهمية تعزيز ممارسات النظافة وسلامة الأغذية للحد من تفشي الأمراض المرتبطة بها.

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