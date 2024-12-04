عاجل.. الزمالك يستهدف التعاقد مع حارس الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك، دخل في مفاوضات مع حمزة علاء، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لضمه في نهاية الموسم الجاري.

الزمالك يستهدف التعاقد مع حارس الأهلي

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” حمزة علاء ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي لاعب في يناير، والزمالك يفاوضه في السر".

وتابع:" أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، يتواصل مع حمزة علاء ويوسط أشخاص لإنهاء المفاوضات معه، وحمزة مشروع حارس مميز مع مصطفى شوبير، وهو مستقبل الأهلي في حراسة المرمي".

وواصل:" الأهلي يفكر غي إعارة حمزة علاء في يناير، من أجل الحصل على فرصة المشاركة في المباريات، وهو من ضمن اللاعبين الذين يسعي الزمالك لضمهم في نهاية الموسم".