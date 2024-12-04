أول أيام شهر جمادى الآخرة وتهنئة المسلمين بالخير والبركة

إسلاميات
أول أيام شهر جمادى
أول أيام شهر جمادى الآخرة

وفقًا للرؤية الشرعية التي أعلنت عنها دار الإفتاء المصرية، فإن غدًا الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023 هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريًا. هذا الإعلان جاء بعد التحقق من رؤية الهلال يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، الذي كان آخر أيام شهر جمادى الأولى.

وبهذه المناسبة، هنأت دار الإفتاء الشعب المصري والمسلمين حول العالم، داعية الله أن يكون هذا الشهر مليئًا بالخيرات والبركات. فلكيًا، وُلد الهلال بعد الاقتران صباح الأربعاء، وظل في السماء لفترات متفاوتة حسب الموقع​.

نهنئ المسلمين بحلول شهر جمادى الآخرة ونسأل الله أن يكون شهرًا مباركًا للجميع.

موعد غرة شهر رجب 2025

وفقا للحسابات الفلكية، يولد هلال شهر رجب 1446 هجريًّا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة الـ28 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 31ديسمبر 2024 (يوم الرؤية ).

مولد هلال رجب 2025

سيبقى الهلال الجديد لمدة 28 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 24 دقيقة ويبقى في سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين 23:29 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى لمدد تتراوح بين (16:41 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر رجب 1446 هجريًّا فلكيًّا يوم الأربعاء 1 يناير2025.

ما هي الأشهر الهجرية ؟

الأشهر الهجرية هي:
المحرم – صفر – ربيع الأول – ربيع الآخر – جمادى الأولى – جمادى الآخرة – رجب – شعبان – رمضان – شوال – ذو القعدة – ذو الحجة.

فضل شهر رمضان

ومن أعظم فضائل شهر رمضان المبارك أن الله -تعالى- اصطفاه من بين شهور العام وأنزل فيه القرآن الكريم، مصداقًا لقوله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ).

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