«اللهم بلغنا رمضان» وأهله علينا بالأمن والإيمان مع بداية شهر جمادى الآخرة 1446هـ، شهر جمادى الآخرة هو الشهر السادس في التقويم الهجري. يُطلق عليه أحيانًا "جمادى الثانية"، وهو من الأشهر التي يعتمد عليها المسلمون في تاريخهم المرتبط بالسنة القمرية. هذا الشهر لا يحمل صفة خاصة كونه ليس من الأشهر الحرم، لكنه يُعتبر وقتًا مناسبًا للتقرب إلى الله بالطاعات والأعمال الصالحة.

أصل التسمية:

سُمي "جمادى" نسبة إلى التجمد، حيث يُعتقد أن تسميته جاءت في زمن كانت فيه المياه تتجمد بسبب برودة الطقس في شبه الجزيرة العربية.

"جمادى الآخرة" يعني الجزء الثاني من شهري الجماد (الأول والثاني)، وهما متتابعان في السنة الهجرية.

موقعه في التقويم الهجري:

جمادى الآخرة هو الشهر الذي يلي جمادى الأولى ويسبق رجب .

ويسبق . يعتمد تحديد بدايته ونهايته على رؤية الهلال، وفقًا للشريعة الإسلامية.

الأحداث التاريخية:

في شهر جمادى الآخرة وقعت العديد من الأحداث التاريخية المهمة في التاريخ الإسلامي، ومنها: غزوات ومعارك: مثل معركة مؤتة، التي تعد واحدة من الغزوات المهمة في التاريخ الإسلامي. وفاة السيدة فاطمة الزهراء: يُقال إن وفاتها وقعت في هذا الشهر وفقًا لبعض الروايات الإسلامية.



الأعمال المستحبة:

الدعاء، كما يُستحب ذلك عند دخول أي شهر من شهور السنة الهجرية.

الإكثار من الصدقة والعبادات.

التذكير بالسنة النبوية والعمل على تطبيقها.

التهنئة بشهر جمادى الآخرة:

عند دخول الشهر، يُهنئ المسلمون بعضهم بالدعاء المأثور:

"اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله."

إذا كنت تبحث عن تفاصيل حول الأيام أو الأحداث التاريخية المهمة فيه، يمكنك أن تسأل عن ذلك بشكل محدد.

موعد شهر رمضان 2025

وكشفت الحسابات الفلكية عن موعد شهر رمضان 2025، سيكون في 1 مارس المقبل، والذي يحل علينا بكل الخير والبركات، حيث تقوم دار الإفتاء باستطلاع هذا الشهر بشكل رسمي في أواخر شهر شعبان من العام الهجري 1446.

أول أيام شهر رمضان 2025

ومن المرتقب أن يكون يوم السبت أول مارس 2025، هو أول أيام شهر رمضان المقبل، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

موعد استطلاع هلال رمضان 2025

كما أنه من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان 2025 في التاسع والعشرين من شهر شعبان بعد غروب الشمس في ذلك اليوم، وسيستمر لمدة 29 أو 30 يومًا، وذلك حسب ما ستعلنه دار الإفتاء المصرية.

ويبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى في سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين (34:37 دقيقة).