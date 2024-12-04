جمال علام: توقعت تتويج منتخب 2008 ببطولة شمال إفريقيا

الفجر الرياضي
جمال علام
جمال علام

أكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه توقع تتويج منتخب 2008 ببطولة شمال إفريقيا، رغم الإخفاق في بداية البطولة.

وقال علام في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:”ختام مجلس الاتحاد مفرح، بعد تأهل منتخبي 2008 و2005 لكأس أمم إفريقيا، واقتراب المنتخب الأول من التأهل لكأس العالم".

وتابع علام:" هناك معايير لاختيارات مدربي المنتخبات، وجميعها أسماء كانت في المنتخب الوطني وسبق لها التدريب في المنتخبات من قبل، مثل أحمد الكأس وهو مدبر كبير، واسم كبير وتعرض للظلم في البطولة وفي النهاية حسم اللقب وتأهل لأمم إفريقيا".

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وواصل:" من يعمل في العمل العام عليه أن يتقبل النقد، وأي اخفاق للمنتخبات كان تعرض الاتحاد للهجوم، والمنتخب الأولمبي، كان قريبًا من التأهل لنهائي الأولمبياد ولكن حصل اخفاق في أخر 7 دقائق، وحصلنا على المركز الرابع".

وأكمل:" حصل اجماع على تولي ميكالي قيادة منتخب الشباب، نظرًا لخبراته وإجادته مع المنتخب الأولمبي، وتواجد في المنتخب الأول بعض اللاعبين من المنتخب الأولمبي".

وأردف:" اتحاد الكرة يفكر في أولمبياد 2028، وإن شاء الله في القريب سيحقق ميدالية، وراضي عن الأجهزة الفنية للمنتخبات، بسبب، وأشكر وزير الشباب والرياضة، على التكريم أمس، لأنه دائم الدعم للمنتخبات".

وأردف رئيس اتحاد الكرة:" توقعت تتويج منتخب 2008 ببطولة شمال إفريقيا، رغم الاخفاق في أول مباراة، وتحدثت مع اللاعبين وطلبت منهم الرد والتتويج باللقب".

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