عزوز عادل يُمنح الإقامة الذهبية في الإمارات: "شكر وامتنان للجهود المبذولة"



عبر عزوز عادل عن فخره واعتزازه بحصوله على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقدمًا شكره لحكومة دبي وقيادتها الرشيدة على هذا التكريم المميز، من خلال مشاركته بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،

وقال:" شكر لمجموعة الموفق على الدعم التسهيلات حيث أعرب عزوز عن امتنانه لمجموعة الموفق، مشيدًا بحسن الاستقبال وتسهيل الإجراءات تحت إشراف أ. محمد أبو حجازي، رئيس مجلس الإدارة، وأ. رشا فردان، مدير عام المجموعة.

"تقدير لكافة المؤسسات الحكومية وفريق العمل"

وجه عزوز شكره لجميع المؤسسات الحكومية وفريق العمل الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا على أهمية تعاونهم ودعمهم.

شكر خاص لشركة أوامر للخدمات الحكومية"

أشاد عزوز بشركة أوامر للخدمات الحكومية على جهودها الكبيرة وتقديرها للمستفيدين، متمنيًا للجميع دوام النجاح والتقدم والإبداع