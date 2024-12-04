الزمالك يخاطب زد لإظهار عقود عمر خضر بعد فشل العثور على نسخة النادي

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسئولو نادى الزمالك يستعدون لمخاطبة نظرائهم في زد لحل أزمة اختفاء عقود بيع عمر خضر لاعب الأبيض السابق ولاعب أستون فيلا الإنجليزي الحالي.

الزمالك يخاطب زد لإظهار عقود عمر خضر

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الزمالك سيخاطب زد للإطلاع على نسخة عقود انتقال عمر خضر لهم للحصول على نسبتهم المقررة من إعادة بيع اللاعب إلى أستون فيلا الإنجليزي.

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واختتم:" قرار الزمالك يأتي بسبب اختفاء نسخة عقود الزمالك من النادي،حيث هناك تخوف لدى مسئولي الأبيض من وجود شبهة تلاعب في عقود اللاعب.

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