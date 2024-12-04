جوميز يرفض التعاقد مع الليبي فهد المسماري

الفجر الرياضي
جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

قال الإعلامي خالد الغندور، إن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، رفض بشكل قاطع التعاقد مع الليبي فهد المسماري.

جوميز يرفض التعاقد مع الليبي فهد المسماري

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" جوميز رفض التعاقد مع اللاعب لإنه مواليد ٢٠٠٤ وسيتم قيده فوق السن وهذا مرفوض بكل تأكيد تمهيدًا للتعاقد مع اوفي ايجاريا وحينها سيكتمل عدد الاجانب في قائمة الزمالك".

txt

الزمالك يخاطب زد لإظهار عقود عمر خضر بعد فشل العثور على نسخة النادي

txt

تأخر صرف مقدمات عقود اللاعبين يثير أزمة في الزمالك وعبد الواحد السيد يتدخل

واختتم:" اما بخصوص ميشالاك، ففي الفترة الحالية جوميز مصمم على استمراره واللاعب مكمل لنهاية الموسم".

جوميز البرتغالي جوزيه جوميز الإعلامي خالد الغندور المدير الفني لنادي الزمالك المدير أوفي إيجاريا جوزيه جوميز خالد الغندور
Elfagr.org

الأكثر قراءة

جوميز يرفض التعاقد مع الليبي فهد المسماري

استكشاف الثقافة الصينية في الشتات.. كيف يحافظ الصينيون في الخارج على ثقافتهم التقليدية؟

خالد الغندور: مودرن سبورت لن يحاسب طلعت يوسف بالقطعة

"ساقية وقنوات ري وبئر أثرية".. اكتشافات مثيرة في قلعة الناصر صلاح الدين

عاجل.. الزمالك يرفض رحيل نجمه

عاجل.. الزمالك يستهدف التعاقد مع حارس الأهلي

الزمالك يخاطب زد لإظهار عقود عمر خضر بعد فشل العثور على نسخة النادي

عاجل.. الزمالك يحقق فى اختفاء شيكابالا عن النادي بعد الإصابة