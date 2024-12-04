خالد الغندور: مودرن سبورت لن يحاسب طلعت يوسف بالقطعة

الفجر الرياضي
طلعت يوسف
طلعت يوسف

قال مصدر بنادي مودرن سبورت في تصريحات لـ ستاد المحور، إن إدارة النادي لن تتعامل مع طلعت يوسف المدير الفني للفريق بالقطعة.

مودرن سبورت لن يحاسب طلعت يوسف بالقطعة

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" كل مباراة لها ظروفها، ونثق في المدرب واللاعبين في الفترة المقبلة".

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وأضاف:" اللاعبون يقدرون طلعت يوسف بشكل كبير ويثقون فيه وهو يعمل على أكمل وجه، وقاد المران بشكل طبيعي ودون أي مشاكل على الإطلاق".

واختتم: "أمامنا مباراة هامة مع بتروجيت في كأس الرابطة ونركز عليها بشكل كبير من أجل الفوز ومن ثم التركيز على مباريات الدوري مجددًا".

طلعت يوسف مودرن سبورت مدرب مودرن سبورت خالد الغندور ستاد المحور

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