جمال علام: اتحاد الكرة نجح في مهمته بنسبة 85%.. وأتواصل مع أبوريدة باستمرار

أكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن علاقته بهاني أبوريدة، المرشح لرئاسة الجبلاية في الدورة الجديدة جيدة، مشيرًا إلى أنه على تواصل دائم معه.

اتحاد الكرة نجح في مهمته بنسبة 85%

وقال علام في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:”:" راضي عن إداء مجلس إدارة اتحاد الكرة، والجميع كان يعمل حتى أخر لحظة، وكل عضو كان يعمل في ملف وأتمه على أكمل وجه، ونسبة نجاحنا وصلت لـ 85%، وكنا نريد أن ننهي مشروع الطبي الرياضي وهو جاهز وتم التجهيز له لخدمة الرياضيين والمنتخبات والملف سيكون موجود في الاتحاد ونتمنى أن يتولي المجلس القادم تنفيذه، وأشكر كل ما تعاملنا معه، ونحن لم نحسن التعامل مع الإعلامي".

وأردف:" جميع اللوائح الموجودة في اتحاد الكرة، ستكون موجوده على الموقع الرسمي للاتحاد، وعلاقتي جيده بالمهندس هاني أبوريدة، وعلى تواصل بشكل مستمر، وهو اسم كبير ونستفيد بخبراته وهو من الشخصيات المحترمة، العلاقة بيننا تسمح بوجود استفسارات واستشارات وهو في حته تانية".