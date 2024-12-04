شبانة: غير متفائل بمجلس هاني أبوريدة.. وهناك شئ غير مفهوم يحدث في الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه غير متفائل بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الجديد، بقيادة هاني أبوريدة، بسبب عدو وجود خطة واضحة المعالم من المجلس.

شبانة: غير متفائل بمجلس هاني أبوريدة

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” لا يعنيني عقوبات لجنة الانضباط، أو تأخرها أو أن اتحاد الكرة تسلمها، أنها غلط، ولا يفرق معايا إيقاف لاعب من عدمه، وياريت العقوبات تطلع في عهد مجلس هاني أبوريدة، حتى نرى شكل لجنة الانضباط، ويحدث أمر وتصدر العقوبة خلال 24 ساعة، لإنه مجلس التعديل والتطوير".

وتابع:" كلمة انضباط تعني أنك عندك ضبط لكل شئ ولكن اللجنة لا تفعل ذلك، وهناك مجلس جديد قادم، عمل مؤتمر صحفي مستفدناش منه بحاجة، وكان مؤتمر انشا".

وواصل:" مش متفائل بمجلس هاني أبوريدة، ولم يتعم الإعلان عن خطة فنية، أو ما سيتم خلال السنة الأول، وأتمنى أن يقول أبوريدة أن أي حدث يخالف اللوائح سيتكون العقوبات خلال 24 ساعة ".

وأكمل شبانة:" أعلم أنني سأتعرض للهجوم على السوشيال ميديا من قبل المجلس، عن طريق حسابات "مزيفة" وهذه هي طريقة المجلس، ولا أعلم سوى 3 أعضاء من مجلس أبوريدة".

وعن أنباء تعيين مدير كرة في الأهلي قال:" لا يوجد شئ اسمه مساعد المدير الرياضي لشئون اللاعبين، ومحمد رمضان من المفترض أن يكون بيدير قطاع الكرة بالكامل، وهناك ريحة أنا شاممها مش عارف ايه بيحصل في الأهلي".

وأكمل:" لا أعرف سبب إصرار محمد رمضان بإعلان العقوبات ضد اللاعبين، وفي السابق كنا نعلم عن عقوبة سيد عبدالحفيظ ضد صالح جمعة، ولم يتم الإعلام".

وزاد:" محمد رمضان كان تم الإعلان بإنه له اختصاصات مدير الكرة، فكيف يتم الاستعانه بمدير كرة حاليا، وهل ده توقيع لهذا الخبر، طيب هل سيرحل محمد رمضان؟ وسمعنا محمد شوقي ووليد سليمان لمنصب مدير الكرة".