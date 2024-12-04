بعد تكريمه في "القاهرة السينمائي".. يسري نصر الله: "نواجه الآن مشكلات كبيرة في صناعة السينما"

أكد المخرج الكبير يسري نصر الله، أن سعادته

بتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، لا توصف خاصة عندما رأى عددا غفيرا من الجمهور في ندوة التكريم باليوم التالي، سواء سينمائيين أو جمهور عادي.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن التكريم في مهرجان القاهرة له فرحة خاصة فهو مهرجان عريق وشهد العديد من الأفلام على مدار دوراته الـ 45، لذلك أنا سعيد بتكريمي من خلاله.

ووجه الشكر الجزيل لكل القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي وأيضا كل زملائه في صناعة السينما الذين خاض معهم الرحلة التي ما زالت مستمرة.



وعن وضع السينما حاليا، قال: "مع الأسف نواجه مشكلات كبيرة في صناعة السينما الآن، فالعديد من المنتجين يرفضون الخروج من مناطق راحتهم ليصنعوا أفلاما مختلفة، وقد تخلينا عن العديد من الأشياء التي كانت تميز السينما المصرية، مثل الرقصات والأغاني والاستعراضات، حتى الأكشن أصبح تقليدا للأفلام الأميركية.

وأكد نصر الله: “يجب أن تكون لدينا قدرة على صنع أفلام مختلفة وفتح أسواق جديدة لنا ولكن هناك بعض التجارب في السنوات الأخيرة جيدة ومختلفة بالفعل”.