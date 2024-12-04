جمال علام: حسام حسن طلب مني التواجد مع المنتخب بعد رحيله من اتحاد الكرة

علق جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن علاقته مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن قوية.

وقال علام في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:”:" حسام وإبراهيم عندهم غيره كبيرة على بلادهم، وبيحبوا مصر، ومن يقترب منهم يشعر بأشياء أخري وكأنهم في مكان منعزل، وعندهم مصر قبل أي حد، ويرفضون الهزيمة".

وتابع:" هدفنا دعمهم وأتمنى أن يقف الإعلام والجماهير في صفهم، وأن تتواجد الجماهير في المدرجات، وهناك شعور مختلف بين اللاعبين وحسام حسن، ونجح في التأله لأمم إفريقيا قبل نهاية التصفيات ببطولتين، وراضي عن تعيينه ولو عاد بي الزمن أكيد سأختاره لقيادة المنتخب".

وأكمل:" أتواصل مع حسام وإبراهيم حسن بشكل دائم، وتحدثت معه أول أمس، وأخر كلمة قالي لو انت مشيت لازم تكون متواجد معانا الفترة القادمة، وكل اتحاد يكمل مسيرة الاتحاد السابق له، وأثق أن المجلس القادم سيدعم حسام حسن، وهو على مشارف التأهل لكأس العالم".