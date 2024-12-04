جمال علام: سأرحل من اتحاد الكرة والمنتخب على مشارف التأهل لكأس العالم

الفجر الرياضي
جمال علام
جمال علام

 أكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيرحل عن الجبلاية والمنتخب الوطني الأول على مشارف التأهل لكأس العالم 2026.

ماذا قال جمال علام عن رحيله من اتحاد الكرة؟

وقال علام في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:”:"  في الدورة الأولى لي في اتحاد الكرة، رحلت وكنا على مشارف التأهل لكأس العالم، وحاليًا سأرحل والمنتخب قريب من التأهل لكأس العالم، وأنا من تعاقد مع هيكتور كوبر، وحبايبي دائما يذكروني في اخفاقات منتخبات الناشئين".

وزاد رئيس اتحاد الكرة:" الجمعية العمومية رفضت دوري المحترفين وكنا هناك سحب ثقة، واليوم الدوري أصبح يذاع في التلفزيون وتعافدنا على رعاية مع الشركة المتحدة وحصلنا على 30 مليون جنيه، وأصبح هناك عائد للأندية سواء في الدرجة الثانية أو الثالثة، وهناك استفادة للتحكيم من دوري المحترفين، ويظهر حكام جيدين".

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وأردف:" تم تطوير منتخبات الكرة النسائية وأصحب هناك مدربة لمنتخب الشباب "سيدات" لأول مرة، ومنتخب الكرة الشاطئية حقق نتائج مميزة".

وعن تنظيم بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية:" عندم تنظم دولة بطولة تريد أن تظهر معالم البلد، وكان هناك اهتمامات بالبطولة، ومصر تمتلك العديد من المعالم السياحية، والبطولة شاهدها العديد حول العالم، وسبق وأن نظمنا البطولة في شرم الشيخ والإسكندرية، وقررنا إقامتها في الغردقة حتى تظهر معالم الغردقة ولو كان في وقت كنا نظمنا البطولة في العلمين الجديدة، وموتسيبي لم يتوقع أن تكون البطولة بهذا الشكل ونفتخر بأن يكون رئيس الاتحاد الإفريقي قال أنا مصري".

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